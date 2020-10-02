SALT’tan Dünya Mimarlık Haftası’na özel çevrimiçi gösterim
SALT, "The Pruitt-Igoe Myth" belgeselini çevrimiçi erişime açacak. Belgesel, 5-11 Ekim arasında Türkçe altyazı seçeneğiyle izlenebilecek.
SALT, “The Pruitt-Igoe Myth” (Pruitt-Igoe Miti) belgeselini 5 Ekim'de Dünya Mimarlık Haftası’na özel çevrimiçi erişime açacak. Belgesel 11 Ekim'e kadar Türkçe altyazı seçeneğiyle saltonline.org'da izlenebilecek.
Chad Freidrichs imzalı belgeselde mimarlar, politikacılar ve yerel yönetim kuruluşları açısından bir başarısızlık sembolüne dönüşen Pruitt-Igoe sosyal konutları projesi anlatılıyor.
'THE PRUITT-IGOE MYTH'
83 dakikalık belgeselin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:
"Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde yoksul kesimin yaşam alanları ve koşullarını iyileştirme hedefiyle inşa edilen Pruitt-Igoe sosyal konutları, kullanıma geçtiği 1956’dan sadece birkaç yıl sonra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle işlevsizleşmeye başladı. Gitgide artan şiddet, suç ve ırkçılık olaylarıyla adını duyuran konutların 20 yıllık tarihi, ülke çapında çok yankı uyandıran bir dizi patlamayla son buldu."
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