02 Eylül 2021 Perşembe, 18:45

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

Samandağ'da hortum paniği — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 2, 2021

Hortum, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.