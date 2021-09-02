Samandağ'da hortum paniği
Hatay'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
Samandağ'da hortum paniği— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 2, 2021
Hortum, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
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