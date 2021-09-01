Hindistan'da fırtınanın ardından "su hortumu" meydana geldi
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Sidhi bölgesinde yer alan Devri barajında, geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan fırtınanın ardından meydana gelen su hortumuna ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Sidhi bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan fırtına, izleyenleri şaşkınlığa düşüren bir olaya neden oldu. Sidhi bölgesinde yer alan Devri barajında, yaşanan fırtınanın ardından pazartesi günü yerel saatle 16.00'da barajın üzerinde bir "su hortumu" meydana geldi. Gökyüzüne doğru yükselen su hortumu, yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Hortumun meydana geldiği anlara ait görüntüler çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansırken, görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada kullanıcıları yaşanan olayı, "İlginç" ve "Harika" olarak nitelendirdi.
Öte yandan nadiren karşılaşılan su hortumları ise, genellikle bulutlu hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle bir su kanalı oluştuğunda meydana geliyor.
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