Samanyolu Galaksisi’nde en az 300 milyon yaşanabilir gezegen bulunuyor olabilir
Kepler uzay teleskobundan gelen verilere göre, Samanyolu Galaksisi’nde en az 300 milyon yaşanabilir gezegen bulunuyor olabilir.
Emekliye ayrılan Kepler uzay teleskobundan gelen verilere göre, Samanyolu Galaksisi’nde en az 300 milyon yaşanabilir gezegen bulunuyor olabilir.
Açıklanan sayı kesin olmamakla birlikte, Samanyolu Galaksisi'nde yaşamı destekleyebilecek dünyaları ararken çalışmalara başlanacak kaba bir temel sağlıyor.
NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde gökbilimci olan Steve Bryson şöyle söylüyor:
"Kepler bize, milyarlarca gezegen olduğunu zaten söylemişti. Fakat artık bu gezegenlerin önemli bir kısmının kayalık ve yaşanır olabileceğini biliyoruz. Bu sonuç nihai bir değer niteliği taşımasa da ve bir gezegenin yüzeyindeki su, yaşamı destekleyen pek çok etmenden sadece biri olsa da; bu dünyaların böylesine yaygın olduğunu bu denli yüksek güven ve hassasiyetle hesaplamamız son derece heyecan verici."
Kaynak: popsci.com.tr
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