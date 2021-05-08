Samatta eski takımının radarında

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:11

Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde Ally, Samatta'nın transfer listelerinde olduğunu açıkladı.

Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws'e konuşan Genk futbol direktörü Dimitri De Conde, 33 maçta 29 gol kaydeden takımın yıldız oyuncusu Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçeli Samatta'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

Belçika ekibi, gol krallığına giden Onuachu’nun bonservisini 40 milyon avro olarak belirledi. Ally, önümüzdeki sezon takımı güçlendirmek adına “Genk’te görmeye alıştığınızın dışında bir transfer yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de bu sezon 29 maçta 6 gol kaydeden Samatta, eski takımı Genk’te 191 maçta, 76 gol attı ve 20 asist ile en başarılı dönemini geçirmişti.