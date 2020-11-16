SAMDOB’dan ‘Doktor mucize’

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Bizet’in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı “Doktor Mucize” operası, Şahan Gürkan’ın rejisörlüğünde izleyicilerle buluştu.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy’nin kaleme aldığı opera eserinde sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio’nun ve sevgilisi Laurette’nin hikâyesi anlatıldı.

Opera eserinde âşıkların birbirine kavuşma serüveni komik bir dille ele alındı. Birbirini çok seven Silvio ve Laurette, Laurette’nin belediye başkanı olan babasının askerleri sevmemesi üzerine kavuşamamaktadır.

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin rejisörlüğü Şahan Gürkan, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.