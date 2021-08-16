Samet Aybaba: "Pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadık"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:42

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon lige çıktıklarını, kaliteli oyuncular transfer ettiklerini ve geçen yıldan da devam eden futbolcuları olduğunu belirtti.

"DEMİRSPOR EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLARDAN BİRİ OLMAYA ADAY"

Cesur, coşkulu, herkese keyif veren ve kazanmaya yönelik bir oyun oynama fikriyle başladıklarını ifade eden Aybaba, şunları söyledi, "Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinde koşmaya çalıştık. Hücum planlamamızda doğru işler yaptık ama sonlandırmada biraz eksiklerimiz ortaya çıktı.

Özellikle maçın 60'ıncı dakikasından sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane pozisyona girdik, atabilseydik belki oyunun rengi değişirdi. Niye değişsin istiyorduk? Biliyorsunuz yeni kurulan takımlar kazanmaya başladıkça kazanma arzusu onları daha çok öne iter. Birliktelik daha çok hızlanır diye. Ama olmadı futbol bu. Oyuncuları kutluyorum.Hepsi elinden geleni layıkıyla yaptılar.

Önümüzde maç var cuma günü. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday."