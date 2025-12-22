Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi!

Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi!

22.12.2025 10:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi!

Son dakika haberi... İstanbul'da, Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı.

Bir yurttaş, raylara atlayarak yaşamına son vermek istedi. Şişhane istasyonu işletmeye kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Olaya dair Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.

X'ten yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

İlgili Konular: #intihar #metro istanbul #şişhane