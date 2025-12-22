Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi!

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı.
Bir yurttaş, raylara atlayarak yaşamına son vermek istedi. Şişhane istasyonu işletmeye kapatıldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Olaya dair Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.
X'ten yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
