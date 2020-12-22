Samet Aybaba’nın ilk mağlubiyeti
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Hes Kablo Kayserispor başında çıktığı 5. maçında yenildi.
Bayram Bektaş’ın yerine Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba, 4 maç sonrasında kaybetti. Kayserispor serüvenine Galatasaray maçı ile başlayan ve sırasıyla Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarından beraberlikler ile ayrılan Samet Aybaba, Antalyaspor deplasmanından puansız ayrıldı.
Müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü 2 gol ile yenilen sarı kırmızılı takım, 5 hafta sonra mağlubiyet alırken Aybaba, bu sezon Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
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