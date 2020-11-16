Şamil Tayyar 'Siri'ye 'Süleyman Soylu' diye seslenince aldığı cevap şok etti

16 Kasım 2020 Pazartesi, 00:33

AKP’li Şamir Tayyar, iPhone uygulaması Siri’ye ‘Süleyman Soylu’ şeklinde seslendiğinde aldığı cevabın görselini paylaştı.

iPhone uygulaması Siri'de Süleyman Soylu ile ilgili etiket olarak "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadelerinin yer aldığını paylaşan Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından iPhone'a tepki gösterdiği paylaşımı şöyle:

"Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.

Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.

Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı."

Şamil Tayyar'ın paylaşımının ardından iPhone, Süleyman Soylu ile ilgili ifadeleri düzeltti.