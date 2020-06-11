Şamil Tayyar'da ayrılışı ile ilgili Perinçek çıkışı
Şamil Tayyar, AKP'deki görevinden ayrılmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara cevap verdi. Ayrılma nedenini Perinçek için attığı tweete bağlayanları eleştiren Tayyar, sürecin AKP açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.
AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, parti genel merkezindeki görevinden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.
Twitter hesabından AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevinden ayrılmasını Doğu Perinçek için attığı tweete bağlayanları eleştiren Tayyar, görevi bırakmasıyla atılan tweetin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Tayyar, AKP'ye yakın medya kuruluşlarının da Perinçek grubunun söylemlerine itibar ettiğini belirterek sorunun AK Parti açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti.
İŞTE TAYYAR'IN O TWEETİ;
"Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok. Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AKP açısından sorguya muhtaç yanı burası."
Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 10, 2020
Hiç ilgisi yok.
Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi.
Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası.
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