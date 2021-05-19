Şampiyon Beşiktaş tesise geldi, Anadolu yakasında trafik felç!

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:02

Şampiyonluk kupasını akşam saatlerinde Vodafone Park'ta alacak olan Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik kadronun Nevzat Demir Tesisleri'ne geleceği haberi İstanbul'un Anadolu yakasında trafiği felç etti.

Polis, çekicilerle tesislere gelen yolu trafiğe kapadı. Binlerce taraftar araçlarını TEM bağlantı yoluna bırakıp tesise yürümek istedi. Bayraklarla Çekmeköy girişini adeta Siyah-Beyaza boyayan taraftarlar, "Şampiyon" sesleriyle ortalığı inletti.