Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'bizim çocuklar' isyanı
Taha Akgül, olimpiyata hazırlanan sporcuların adının anılmamasını protesto etti.
Avrupa ve dünya şampiyonu serbest stil 125 kilo milli güreşçi Taha Akgül, EURO 2020'ye 3 yenilgi ile veda eden A Milli Futbol Takımı'nın sürekli gündemde olmasına tepki gösterdi.
Akgül, olimpiyata hazırlanan sporcuların adının anılmamasını protesto etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü güreşçi şu ifadeleri kullandı:
"Bizimi mi sizini mi var bu işin? Bütüm sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var, ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!"
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