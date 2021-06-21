Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'bizim çocuklar' isyanı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 09:52

Avrupa ve dünya şampiyonu serbest stil 125 kilo milli güreşçi Taha Akgül, EURO 2020'ye 3 yenilgi ile veda eden A Milli Futbol Takımı'nın sürekli gündemde olmasına tepki gösterdi.

Akgül, olimpiyata hazırlanan sporcuların adının anılmamasını protesto etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü güreşçi şu ifadeleri kullandı:

"Bizimi mi sizini mi var bu işin? Bütüm sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var, ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!"