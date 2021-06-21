Tümer Metin Şenol Güneş'i istifaya davet etti
Tümer Metin, milli takımın EURO2020'de sıfır çekerek elenmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.
TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, milli takımın EURO2020'de sıfır çekerek elenmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Metin, millilerin turnuvada demode bir görüntü çizdiğini belirterek, "Değişim şart, değişmek zorundayız" diyerek, Güneş'i işaret etti.
Metin, Güneş'e dair eleştiri getirirken ilginç bir örnek de verdi. Metin, "Şenol Güneş, hala eskide kalmış. Detaylarla uğraşıyor. İbrahim Kırkayak'ın (TRTSpor muhabiri), Ersin Düzen'in (TRTSpor sunucusu ve TFF iletişim danışmanı) saha kenarında röportaj yaparken saha çizgisine basıp basmamasıyla sen ilgilenme. Bırak ona başkası baksın" şeklinde konuştu.
Güneş'in son iki maçta turnuvanın en tecrübesiz oyuncularına sahip olduklarını söylediğini belirterek, "Evet ama turnuvanın en tecrübeli hocası da bizimdi. Ne yazık ki başarılı olamadı" dedi.
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