Şampiyon Lille'den "Kral" paylaşımı
Ligue 1'in şampiyonu Lille sosyal medya hesabında, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a özel "Kral" paylaşımında bulundu.
Dün Angers deplasmanından 2-1 galip ayrılarak Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a özel paylaşımda bulundu.
Lille, sosyal medya hesabından "KRAL" yazarak Türk bayrağı emojisi ile Burak Yılmaz'ın fotoğraflarını paylaştı.
Burak Yılmaz, Ağustos 2020'de Beşiktaş'tan Lille'e transfer olmuş, iki kez ayın futbolcusu seçilmişti. Yılmaz, attığı 16 gol ile takımının gol yükünü üstlenmiş, şampiyonluğa giden yolda başrol oyuncusu olmuştu.
İşte Lille'in sosyal medya paylaşımı:
KRAL #Champions4You pic.twitter.com/Obxhxe2zAT— LOSC (@losclive) May 24, 2021
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