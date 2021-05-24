Napoli'de Gattuso dönemi sona erdi
Serie A ekibi Napoli'de Gennaro Gattuso'nun görevine son verildi.
Serie A'nın son haftasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Napoli, Şampiyonlar Ligi biletini Juventus'a kaptırdı ve ligi 5'inci sırada tamamladı.
Karşılaşmanın ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gattuso'ya teşekkür etti ve başarılar diledi.
Napoli'nin Twitter hesabından da Gattuso'ya teşekkür gönderisi paylaşıldı.
Gattuso 2019 Aralık'tan bu yana Napoli'yi çalıştırıyordu.
Napoli'nin sosyal medya paylaşımı: "Teşekkürler bayım!"
Grazie Mister! pic.twitter.com/pt5BhpMm6a— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2021
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