Napoli'de Gattuso dönemi sona erdi

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:03

Serie A'nın son haftasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Napoli, Şampiyonlar Ligi biletini Juventus'a kaptırdı ve ligi 5'inci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gattuso'ya teşekkür etti ve başarılar diledi.

Napoli'nin Twitter hesabından da Gattuso'ya teşekkür gönderisi paylaşıldı.

Gattuso 2019 Aralık'tan bu yana Napoli'yi çalıştırıyordu.





Napoli'nin sosyal medya paylaşımı: "Teşekkürler bayım!"







