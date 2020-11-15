Şampiyon oldu, "Gizli hayalimdi' dedi

15 Kasım 2020 Pazar, 17:23

Türkiye GP'de kazanarak 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ve aslında gizliden gizliye hayal ettiği başarıları elde ettiğini söyledi.

2007'de Formula 1'e giriş yapan ve ilk şampiyonluğunu 2008'de McLaren-Mercedes takımıyla alan Hamilton, 2013'te Mercedes'te geçmesinin ardından 2014'te Mercedes'in turbo motor dönemine lider başlamasıyla büyük avantaj yakalamıştı.

Hamilton, 2014'ten bu yana sadece 2016'da şampiyonluğu takım arkadaşı Nico Rosberg'e kaptırdı. Hamilton, Türkiye'de alınan sonuçlarla sezonun bitmesine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti ve son 7 senede 6. şampiyonluğunu almış oldu.

Hamilton, bugün kazandığı 7. şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu kırarken, 94. yarış zaferi ile istatistiksel olarak en başarılı pilot olmayı başardı.

REKORLARI KIRMAYI HAYAL ETMEK!

Kariyeri boyunca Schumacher'in rekorlarını kırmayı hayal edip etmediği sorulduğunda Hamilton, "Her zaman söylediğim gibi, bu en uzak hayaldi. Ancak tüm hayatım boyunca gizliden gizliye hep bu kadar yukarıları hayal ediyordum."

"Michael'in o şampiyonlukları kazandığı yılları izlediğimi hatırlıyorum. Biliyorsunuz, pilotlar olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak sadece 2-3 kişi buralara gelmeyi başarıyor. Buralara gelmek çok zor. Bu açıdan 7. şampiyonluk hayal edilemez bir seviye ancak bu kadar harika bir grupla yarışıyorsunuz, iyi iletişim kuruyorsunuz, birbirinize güveniyorsunuz ve birbirinizi dinliyorsunuz."



