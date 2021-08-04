Şampiyonlar Ligi elemelerinde gollü gece!
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2
Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1
Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0
CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- En büyük felaket bu iktidar!
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- 'Yangın bambaşka boyutlara ulaşır' uyarısı