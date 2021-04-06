Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Madrid - Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Real Madrid ile Liverpool İspanya'da karşılaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turun ilk maçında Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak.
İspanyol devinde kaptan Sergio Ramos sakat. Eden Hazard sakatlığını atlatmasına karşın kadroda olmayacak.
Zorlu mücadele öncesi konuşan Zinedine Zidane, "Eden Hazard sakin olmalı. Bizim için önemli olan tamamen hazır olması. Liverpool ise eksiksiz bir takım. İleri üçlüsünün çok iyi olduğunu biliyoruz. Bir takım olarak çok güçlüler. Onlara karşı dikkatli ve özenli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Real Madrid şampiyonluk mücadelesi verdiği La Liga'da son 3 maçını kazandı ve liderin 1 puan gerisinde 2. sırada.
Liverpool ise Premier League'de zor bir sezon geçiriyor. Kırmızılar, son 2 maçını kazansa da 6. basamakta yer alıyor.
Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in yokluğunda savunma hattını yenilemek zorunda kalan Jürgen Klopp'un bu maçta da Ozan Kabak'a görev vermesi bekleniyor. Henderson ve Origi de sakatlıkları sebebiyle yok.
Liverpool ve Real Madrid son olarak 2018 finalinde karşılaşmış, kupa İspanyol ekibine gitmişti.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Vazguez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Philips, Ozan, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota
REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid - Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.
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