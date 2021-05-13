Şampiyonlar Ligi İstanbul'un elinden böyle uçtu Arif Kızılyalın yazdı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 14:14

Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio Do Dragao Stadı'na verilmesi Türkiye'de şok etkisi yaratırken, bu olayın perde arkasında İngiliz Hükümeti ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya yaptığı baskı olduğu ortaya çıktı.

İki İngiliz takımının finale kalması ve AB ile İngiltere'de Türkiye'nin pandemi nedeniyle hala 'kırmızı kategorideki ülkeler' arasında gösterilmesi rol oynadı gibi gözüküyor. Ne var ki, bu değişikliğe İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz hükümetinin UEFA'ya yaptığı tam saha pres neden oldu.

Mancheter City ve Chelsea'nin finali yükselmesinden sonra, "İngiliz finali, seyircinin gidemeyeceği İstanbul'da değil, Wembley'de oynansın" yaygarasını koparan İngilizlere, UEFA ilk günlerde 'hayır' yanıtı vermişti. Ancak o günlerde Türkiye'deki vaka sayısının hızla düşse de 40 binlerde seyretmesi UEFA'nın seyirci konusundaki endişelerini artırdı. Bu süre zarfından İngiliz basını da konuyu sürekli gündemde tuttu, kauoyu yarattı, lobi gücünü kullandı. İşte bu noktada İngiltere Futbol Federasyonu, İngiliz hükümetinden aldığı güçle, Avrupa Süper Ligi kozunu oynadı.

MİLLİ TAKIM KOZUNU OYNADILAR!

Kapalı kapılar arkasında, UEFA Başkanı Ceferin'e, "Biz Avrupa Süper Ligi krizi öneminde 6 köklü takımımızı silmeyi göze alıp size destek verdik" baskısı yapan İngilizler, Türkiye'ye gidecek seyircilerin ülkelerine dönüşte 10 günlük karantina gerekçesini masaya koydu. Ayrıca Chelsea ve Manchester City'li oyunculara uygulanacak 10 günlük karantinanın 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'deki 7-8 ülkeyi yakından etkileyeceği kozunu da kullanan İngilizler, "İngiltere milli takımı, Fransa dahil pekçok ülke milli takımı Türkiye'deki finale çıkacak oyuncularını hazırlık kampına götüremez" tehdidini savudu. Oysa ülkeler Türkiye'ye giden oyunculara bu konuda çifte test sonucu muafiyet sağlıyordu. Örneğin Türkiye milli maçlarına giden Fransa'nın Lille takımı oyuncuları Burak, Zeki ve Yusuf bu 10 gün kuralından muaf tutulmuşlar, Burak Türkiye'den döner dönmez çıktığı lig maında gollerini atmıştı. UEFA Başkanı Ceferin de İngilizlerin bu baskısına boyun eğdi. Türkiye'yi kaybetmek istemeyen UEFA Başkanı, "2023 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği" sözünün yanı sıra daha önce oynanacak büyük bir organizasyonun da sözünü verdi TFF'ye! Bu krizde lobicilik olayında TFF yalnız kalırken, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmemesi de dikkatlerden kaçmadı!

SEYİRCİ UĞRUNA!

UEFA'nın İstanbul Portekiz değişkliğinin maça gelecek 12 bin seyirci de rol oynadı.

Çünkü Dragao Stadı'na takım başına 6 bin olmak üzere toplam 12 bin taraftar alınacak. Bununla birlikte toplam sayının ise ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantılarda kesinleşeceği vurgulandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de alınan kararla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk yetkililer, UEFA'nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir ortağı olmuş ve Türkiye yıllar içinde birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum" diyerek Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir'in öfkesini biraz olsun azalttı.





