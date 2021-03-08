Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale doğru
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Yarın Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
Borussia Dortmund - Sevilla (3-2)
Juventus - Porto (1-2)
10 Mart Çarşamba:
Liverpool - Leipzig (2-0)
Paris Saint-Germain - Barcelona (4-1)
16 Mart Salı:
Real Madrid - Atalanta (1-0)
Manchester City - Borussia Mönchengladbach (2-0)
17 Mart Çarşamba:
Chelsea - Atletico Madrid (1-0)
Bayern Münih - Lazio (4-1)
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