Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig fırtınası

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:19

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Red Bull Leipzig sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman temsilcisi Red Bull Leipzig sahasında İspanyol devi Atletico Madrid’i ağırladı. Portekiz’de Estadio Jose Alvalade Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Red Bull Leipzig adını yarı finale yazdırmayı başardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada sessizliği 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo bozdu. Geriye düşen Atletico Madrid beraberlik için rakip kaleyi ablukaya aldı ve 58’de oyuna giren Joao Felix ile penaltı kazandı.

71’inci dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Felix maça dengeyi getirdi. 88’inci dakikada Leipzig’de sahneye çıkan Tyler Adams takımını bir kez daha öne geçiren golü atarak tur kapısını araladı.

Son dakikalarda ağlarında gördüğü golü telafi edemeyen Atletico Madrid bu skorla Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Alman ekibi Red Bull Leipzig ise tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi ve PSG’nin rakibi oldu.

Leipzig’in 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann Devler Ligi’nde yarı final gören en genç hoca olma unvanını elde etti.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos’ta, final mücadelesi ise 23 Ağustos’ta oynanacak.