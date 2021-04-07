Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germainli Mbappe Bayern Münih'i üzdü

07 Nisan 2021 Çarşamba, 23:53

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayakları oynandı. Paris Saint Germain, Bayern Münih'i Almanya'da 3-2 mağlup ederek önemli bir ajantaj elde etti.

MBAPPE ŞOV

Genç süperstar Kylian Mbappe Bayern Münih'i de boş geçmedi. Takımının attığı 3 golün 2'sini kaydeden genç Fransız 90 dakika sahada kaldı. PSG'nin gollerini 3. ve 68. dakikalarda Mpabbe, 28. dakikada ise Brezilyalı stoper Marquinhos kaydetti. Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 8 gol attı 3 asist yaptı.

ROBERT LEWANDOWSKİ OYNAMADI

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski PSG'ye karşı forma giyemedi. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun PSG ile oynanacak rövanş mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Lewandowski'nin yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Bayern Münih, PSG kalecisi Navas'ı geçemedi. Rakip kaleye tam 31 şut gönderen Bayern Münih bunlardan sadece ikisini Müller'in ve Choupo-Moting'in ayağından gole çevirebildi.