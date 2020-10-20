Şampiyonlar Ligi'nde seyirci kaosu!

20 Ekim 2020 Salı, 10:55

2020/21 Şampiyonlar Ligi sezonu bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Başakşehir’in deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacağı haftada bazı takımlar seyircili oynama hakkına sahipken bazıları bu avantajı kullanamayacak.



Pandemi sebebiye geçtiğimiz sezon farklı bir şekilde tamamlanan ve Bayern Munih’in kupaya uzandığı sezonun ardından yeni sezon bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye’yi Başakşehir’in temsil edeceği sezonda Başakşehir, RB Leipzig, Manchester United ve Paris Saint Germain ile aynı grupta yer alıyor. Paris Saint Germain geçtiğimiz sezon Galatasaray ile aynı grupta mücadele etmişti. Pandemi sebebiyle birçok takım iç sahada oynayacağı maçları seyircisiz oynamak zorundayken, bazı takımlar sınırlı sayıda seyirci hakkına sahip olacak. Bugün oynanacak RB Leipzig – Başakşehir maçında 999 kişi stadyumda yerini alabilecek. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa’da oynayacakları maçlarda tribünlere seyirci alınabilmesi için TFF’ye başvuru yaptıklarını açıklamıştı. Tribünlerde ev sahibi takımların seyircilerine izin verilirken deplasman tribününe seyirci alınmayacak. Kulüplerin bağlı olduğu federasyonlar daha fazlasına izin verse de UEFA’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre stadyum kapasitesinin maksimum %30’u kadar seyirci alınabilecek. Geçtiğimiz hafta sonunda evinde oynadığı maçta 1.000 taraftarını ağırlayan Rennes’in bugün oynayacağı Krasnodar maçında 5.000 kişi, tribünlerden maçı izleme şansına sahip olacak. İtalyan takımlarına izin verilen kişi sayısı 1.000 olurken Bayern Munih’in Çarşamba gübü evinde oynayacağı Atletico Madrid maçında bölgedeki enfeksiyon oranın yüksek olması sebebiyle taraftar alınmayacak.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kyiv, 2018 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapan 70.000 kişilik Olimpiyat Stadı’na %30 kapasiteyle seyirci alınabilmesi için Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı.

İngiltere, İspanya ve Fransa’da hükümetlerin almış olduğu kararlar doğrultusunda tribünlere seyirci alınmazken Associated Press’de yer alan habere göre Danimarka temsilcisi Midtjylland’ın maçını seyircisiz oynayacağı ancak bazı sponsorların konuklarının maça katılabileceği belirtildi. Haberde ayrıca, taraftarların kendileri için ayrılan bölgelerden ayrılmaları ve gruplar halinde oturmaları durumunda kulüplere ceza verilebileceği ifade edildi.





