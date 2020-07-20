Şampiyonluk gitti, Hüseyin Çimşir özür diledi!
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazanmaya yakın taraf olduklarını ama bireysel hataların önüne geçemeyince kaybettiklerini belirterek, şampiyon olamadıkları için özür dilediklerini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazanmaya yakın taraf olduklarını ama bireysel hataların önüne geçemeyince kaybettiklerini belirterek, şampiyon olamadıkları için özür dilediklerini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-3 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, öncelikle şampiyon olamadıkları için bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini belirterek, "Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği, arzusu, coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer, bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız, sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibariyle bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.
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