Samsun Bafra’da mescit ve mezar taşlarına saldırı

Samsun’un Bafra ilçesinde kabristanlıkta mezar taşlarını tahrip edip mescidin camlarını kıran 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kalırken ilçe halkı duruma tepki gösterdi.

DHA
29 Ocak 2021 Cuma, 15:19
Samsun Bafra’da mescit ve mezar taşlarına saldırı
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Olay, önceki gün Bafra'ya bağlı Gökçeağaç Mahallesi’ndeki kabristanlıkta meydana geldi. Kabristana gelen 2 kişi, aynı aileye ait 20’e yakın mezar taşını kırıp mezarlıklara da zarar verdi. Şüpheliler kabristanlık içindeki mescidin de camlarını kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tahrip edilen mezar taşlarını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, mezarlık içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede saldırıyı S.A. ve S.Ü. adlı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularında "alkolün etkisi ile eylemi gerçekleştirdikleri ifade ettikleri" belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


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