Samsun Bafra’da mescit ve mezar taşlarına saldırı

29 Ocak 2021 Cuma, 15:19

Olay, önceki gün Bafra'ya bağlı Gökçeağaç Mahallesi’ndeki kabristanlıkta meydana geldi. Kabristana gelen 2 kişi, aynı aileye ait 20’e yakın mezar taşını kırıp mezarlıklara da zarar verdi. Şüpheliler kabristanlık içindeki mescidin de camlarını kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tahrip edilen mezar taşlarını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, mezarlık içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede saldırıyı S.A. ve S.Ü. adlı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularında "alkolün etkisi ile eylemi gerçekleştirdikleri ifade ettikleri" belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

