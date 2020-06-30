Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz protesto amacıyla istifa etti

30 Haziran 2020 Salı, 15:08

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla baroların seçim sistemi ve faaliyetlerine ilişkin TBMM'ye getirilen yasa değişikliği teklifini protesto etmek amacıyla görevinden istifa etti.

Evrensel'in haberine göre, hükümetin baroların seçim sistemini değiştirmeye yönelik girişimini protesto eden Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz istifa etti.

"YASA TEKLİFİNİ KABUL ETMİYORUZ"



Samsun Barosu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Gürbüz, "Yasa teklifini kabul etmiyoruz. Bizler bu şartlarda ilerleyemeyiz. Artık bu işin sürdürülecek bir tarafı kalmamıştır. Ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bunu hem bugünkü şartlara tepki olarak hem de bu 15 gün içerisinde yaşananlardan dolayı istifa ediyorum” dedi.