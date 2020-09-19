Samsun Kuş Cenneti imara mı açılıyor?

19 Eylül 2020 Cumartesi, 14:34

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçtiğimiz Salı günü yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 8 saatte söndürülen yangında 2 bin dönümlük alan zarar gördü. Aynı zamanda birçok hayvanın telef olduğu yangında hayanların doğal yaşam alanları da ciddi oranda zarar gördü.

SamsunGazetesi'nin haberine göre, Kızılırmak Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alması nedeniyle imara açılma olasılığının olmaması gerektiğini belirten Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, "Türkiye koşullarında ne yazık sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. İmara açılması konusunda gelebilecek teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu, oradaki doğal mirasa ihanet ve felaket olur. Mimarlar Odası olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken oradaki yaraları en kısa zamanda sararak, o bölgeyi gerçek sahipleri olan canlılara iade etmektir. İnsanlık bunu gerektirir" dedi.

"UMARIM YANILIYORUZDUR"

Süreci en başından beri takip ettiğini ve Kızılırmak Deltası'nı ana hatlarıyla bildiğini ifade eden SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Normal şartlar altında bir imar faaliyeti olması düşünülemez. Fakat yanan alanın parselasyonuna bakıldığı zaman turistik tesis kurulması anlamında uygun bir yer. Biz Türk halkı olarak endişelenmekte haklıyız. Şu anda imar planlarında olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir Samsunlu olarak içim hiç rahat değil. Samsun'un doğal yaşam alanlarını korumakla görevli olanlar bu alanları birileri rant sağlamayı kafalarına koydularsa işimiz çok zor. Umarım yanılıyoruzdur" diye konuştu.



