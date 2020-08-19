Samsun'da belediye önünde cinayet

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedildikten sonra silahla ateş edilen kişi yaşamını yitirdi. Seken kurşunun isabet ettiği belediye meclis üyesi ise yaralandı.

AA
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:53
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Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedildi. Pompalı tüfekle ateş edilen H.Ü. yaralandı.

Bu sırada seken kurşun belediye önündeki çay ocağının yanında oturan Belediye Meclisi Üyesi C.G'nin bacağına isabet etti. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliler S.T. ve A.C'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.


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