Samsun’da çocuk işçi fındık bahçesinde öldürüldü!

Samsun’un Terme ilçesi Akçagün Mahallesi’nde 15 yaşındaki çocuk tarım işçisi Doğan Yılmaz fındık bahçesinde vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 17:05
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis’inin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Samsun’da ailesi ile fındık toplamaya giden 15 yaşındaki Doğan Yılmaz’a eğimli arazide karşı tarladan ateş edilmesi sonucu kurşun isabet etti.

15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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