Samsun’da fener alayı yasaklandı

Valiliğin “Fener Alayı” izni vermediği Samsun’da, ADD Samsun Şubesi’nin çağrısı üzerine önceki gece 20.00’de İstiklal Caddesi’nde Türk bayrakları ile toplanan yurttaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yürüyüş yaptı.

Cemil Ciğerim
01 Eylül 2020 Salı, 06:00
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Coşkulu geçen yürüyüşe CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu da katıldı.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli Onur Anıtı önünde yaptığı konuşmada, “Milli Bayramlar milletindir ve buna asla yasak getirilemez” dedi.


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