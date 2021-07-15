Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Havza'dan Samsun istikametine giden Hasan Keskin (65) idaresindeki 48 TS 805 plakalı hafif ticari araç, Havza geçiş köprüsü altındaki yan yolda karşı yönden gelen Ali Arslan Pamuk'un (35) kullandığı 55 AEU 082 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarında park halindeki başka bir araca çarparak durdu.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Zafer (45) ve Birgül Keskin (42) yaralandı.
İtfaiye yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Zafer Keskin buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Birgül Keskin ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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