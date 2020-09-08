Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 09:51
Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Abone Ol google-news

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda Iraklı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler