Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Samsun'da, kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı. Polis, olaydan sonra Eray ve kardeşi Necati Ö.'yü gözaltına aldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö., bayram namazından sonra kurbanlık kesmek için Sinan Y.'nin evinin önüne geldi. Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö. ile karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö., yaralandı. Sinan Y. komşusunun aracıyla Sunay Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalça ve bacak bölgelerinden yaralanan Sinan Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
YARALI YAKINLARI, AMBULANSIN CAMINI KIRDI
Olaydan sonra hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapısının camını kırdı. Kavganın ardından Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
'BURAYA NEDEN GELDİM' DİYE SORDU
Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi. Havva Ö. de tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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