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İSTANBUL'DA 793 KİŞİ YARALANDI

Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.