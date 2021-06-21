Samsun'da, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçların kesilmesine SAMÇEP'ten tepki
Samsun’un Kavak ilçesi Kazancı Mahallesi’nde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “üretimde kullanılmak için” ağaçların kesildiği iddiası, yurttaşların tepkisine neden oldu.
Kavak ilçesi Kazancı Mahallesi'nin sakinleri, “Orman bakımı yapıyoruz diyerek ağaçları kesiyorlar. Ne kadar güzel bakım yapıldığını herkes görsün. Zamanında dedelerimiz gözü gibi bakmışlar, biz bir tane dal kesmeye kıyamazdık. Hani orman” dediler.
Seyreltme çalışması altında ormanların yok edildiğini kaydeden Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Türkiye’de orman varlığı her geçen gün azalırken, inceltme seyreltme adı altında bu tür faaliyetler yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seyreltme adı altında yapılan bu işlemler doğal orman yapısına zarar veriyor. Muhtemelen bu ağaçlar MDF sanayide kullanılmak üzere kesiliyor ve bu nedenle ormanlar çok ciddi tehdit altında” dedi.
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