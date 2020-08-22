Samsun'da parktaki ağaçlara sütyen astılar

Samsun’da yurttaşların uğrak yeri olan bir parkta ağaçlara kadın iç çamaşırı asıldı.

IHA
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:30
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Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Parkı'nda piknik yapmaya veya yürüyüşe çıkan yurttaşlar  çam ağaçlarının gövdesine takılmış kadın iç çamaşırlarını fark etti.

Ağaca takılı sütyenleri gören yurttaşlar hem şaşırdı hem de bunu yapanlara tepki gösterdi.

Zabıta ekipleri çamaşırları topladı.


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