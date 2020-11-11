Samsun’da skandal 10 Kasım töreni

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında Onur Anıtı’nda anma programı düzenlendi. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı programa geç geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sirenden sonra protokole katıldı. Tören Vali Dağlı’nın geç kalması nedeniyle geç başladı.

Saatler 09.05’i gösterince sirenler ve kornalar çalmaya başladı. Saygı duruşu sırasında programı sunucusu Garnizon Komutanlığı çelenginin konulması anonsunu yaptı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı siren sesleri arasında anıta çelenk koydu. Şehirdeki 09.05 sireni sustuktan sonra Vali Dağlı’nın emriyle Onur Anıtı’nda saat 09.10’da tekrar siren çalınarak ikinci kez saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, “Mustafa Kemal’in askerleri nerede? Saygıya davet ediyorum sizleri diye” protokole seslendi.

Özkefeli, daha sonra yaptığı açıklamada, “Samsun’da Atatürk’e yapılan bu saygısızlığı kabul etmemiz imkânsızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Türk devriminin mimarı, onurlu bir ulusu çağdaş değerlerle yeniden var eden 21. yüzyılın lideri Atatürk’e yapılan bu saygısızlık İlkadım Şehri Samsun’a hiç yakışmadı. Samsun Valisini ve protokolü Samsun halkından özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

ARTVİN’DE SİRENLER ERKEN ÇALDI

Öte yandan Artvin’de de sirenler erken saatte çaldı. Artvin Valiliği, anma töreninde, sirenlerin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.