Samsun'da virüs ateşi yükseliyor

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Samsun Tabip Odası Başkan Dr. Funda Furtun kentteki durumu anlattı. Orta ve ağır vakalar için yatak ve servis sayılarının artırılmasına rağmen yetmediğini belirten Furtun, “Acillerde özellikle Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanesi’nde yatış için yer bekleyen sedyede hastalar var. Bu dönem şehir dışı yoğun bakım sevkleri kapatıldı. Buna rağmen yoğun bakım yatağı için halen sıkıntı devam ediyor. Samsun ilinde artış hızı özel tedbirler gerektiriyor. Minimum 14 gün boyunca mülki idare yetkisinde azami kısıtlama tavsiye ediyoruz. Vaka sayıları fazla olduğu için hastalara ilaç ulaştırmada gecikmeler var” dedi.