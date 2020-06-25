Samsung Galaxy telefonlarda görülen yeşil ekran sorunu büyüyor
Samsung'un Galaxy S20 serisi ile ortaya çıkan yeşil ekran sorunu, şimdi diğer modellere de sıçramış durumda. Peki, sorunun kaynağı ne, nasıl çözülecek ve yeşil ekran sorunu hangi Galaxy akıllı telefonlarında ortaya çıkıyor?
Samsung'un Galaxy S20 serisi ile başlayan sorunları diğer modellere de sıçramış durumda. Özellikle Galaxy S20 Ultra ile pek çok açıdan sorun yaşayan Güney Koreli şirket, bu telefonu satın alan çok sayıda kullanıcıdan çeşitli şikayetler almıştı. Kullanıcıların arasında aynı zamanda kameranın kendi kendine kırıldığını iddia edenler ve ekranın yeşile döndüğünü söyleyenler de var. Şimdi ise bunlara diğer Galaxy kullanıcıları da katılmış durumda.
Galaxy S20 Ultra için daha önce ortaya çıkan "yeşil ton" sorunu, bu kez diğer Galaxy akıllı telefon sahipleri tarafından da görüldü. Şikayetler kartopu etkisi gibi büyürken, sorunun son alınan güncellemeden kaynaklandığı iddia ediliyor.
Özellikle ABD, Avrupa ve Hindistan'da görülen yeşil ekran sorunu, ekran parlaklığı kısıldığında, karanlık ortamda görülebiliyor. Şu ana kadar Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonlarını etkilediği görülen sorun, farklı kaynaklardan Samsung'a iletilmiş durumda.
Daha önce de gelen sorunları bir güncelleme yayınlayarak düzeleyen Samsung'un ortaya çıkan sorunlar için de bir güncelleme yayınlayacağı düşünülüyor. Ancak şimdilik bu konu hakkında şirketten bir açıklama gelmedi.
Kaynak: CHIP Online
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