Samsung ve Nokia'dan dev anlaşma

15 Mart 2021 Pazartesi, 00:00

Nokia ve Samsung, bazı patentler için alınacak lisanslar konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşma ile beraber Samsung, Nokia'nın patentlerinin kapsamında olan video standartlarındaki yeniliklere erişim kazanırken, Nokia'nın geliştirme çabalarının masrafını karşılamasını kolaylaştırmak için ödeme yapacak.

Nokia tarafından yayımlanan açıklamaya göre Samsung'un ödeyeceği miktar dahil olmak üzere anlaşmanın maddeleri iki firma arasında gizli.

Anlaşma hakkında yorum yapan Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, Nokia'nın on yıllardır yaptığı Ar-Ge yatırımları ile multimedya ve teknoloji standartlarına katkısının, Samsung ile yapılan anlaşma ile bir kez daha tasdik edildiğini söyledi.

Kaynak: CHIP Online