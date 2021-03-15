Samsung ve Nokia'dan dev anlaşma
Samsung ve Nokia arasında dev anlaşma tamamlandı. Koreli dev, Nokia'ya ait olan patentlerinin kapsamındaki video standartlarına erişim hakkı kazandı.
Nokia ve Samsung, bazı patentler için alınacak lisanslar konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.
Bu anlaşma ile beraber Samsung, Nokia'nın patentlerinin kapsamında olan video standartlarındaki yeniliklere erişim kazanırken, Nokia'nın geliştirme çabalarının masrafını karşılamasını kolaylaştırmak için ödeme yapacak.
Nokia tarafından yayımlanan açıklamaya göre Samsung'un ödeyeceği miktar dahil olmak üzere anlaşmanın maddeleri iki firma arasında gizli.
Anlaşma hakkında yorum yapan Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, Nokia'nın on yıllardır yaptığı Ar-Ge yatırımları ile multimedya ve teknoloji standartlarına katkısının, Samsung ile yapılan anlaşma ile bir kez daha tasdik edildiğini söyledi.
Kaynak: CHIP Online
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