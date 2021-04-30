Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Şampiyonluğu masada kaybettik!

30 Nisan 2021 Cuma, 19:56

Rakiplerinin kirli oyunlarının olduğunu ve kendisini çok üzdüğünü belirten Yüksel Yıldırım, “Son günlerde bize yapılanlar beni çok üzdü. Hem kulüp içi, hem de kulüp dışı. Rakiplerin kirli davranması. Ben açık açık söyledim ama isim vermedim. Ben ‘rakiplerimize teşvik primi veriliyor’ dedim. Ya da ‘teklif ediliyor’ dedim. Ben bunu ispat edemem ama bunu futbolcular açık açık konuşuyor. Adana Demirspor başkanı bana ‘ben sana göstereceğim. Sen benim adımı veriyorsun’ dedi. Ben ne Murat Sancak dedim ne de Adana Demirspor dedim. Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ve Menemenspor dedim. Burada şampiyonluğa oynayan Altay da var, GZT Giresunspor da var. Bunlar da yapmış olabilir. Niye bunlar üstüne alınmıyor da Adana Demirspor üstüne alınıyor. Adana Demirspor başkanıyla görüştüm. Sezon sonu konuşacağım dedi. Bende konuşacağım dedim” diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU BİTMİŞTİR"

Adana Demirspor taraftarının rahat rahat stadyumlara girdiğini belirten Yüksel Yıldırım, “5 bin kişi Adana’da içeriye giriyor. Samsun’da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor. Kaç maçtır böyle gidiyor. İstanbulspor deplasmanında bile sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftar alıyorlar. Hiçbirinde maske yok, sosyal mesafe yok. Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada neler olacak. Hep çifte standartlar, birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Biz yaparsak biz haydut, eşkıya oluyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluyoruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş, minareye kılıf giydirmiş” açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞU MASA BAŞINDA KAYBETTİK"

Şampiyonluğu masa başında kaybettiklerini vurgulayan Yıldırım, “Bu futbol dünyası benim bildiğim iş dünyası değil. Ya bu deveyi böyle güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin. Biz şimdilik bu deveyi gütmeye çalışıyoruz ama nereye kadar güdeceğiz. Bunlar korkutucu şeyler. Gücünüz yetmiyor. Biz şampiyonluğu masa başında kaybettik. Bize atanan hakem oyunlarıyla kaybettik. İçerideki Menemenspor maçında rakibin eline açıkça top vuruyor görüyoruz ama hakem penaltımızı vermiyor. Menemenspor’a ben 2 maçta 4 puan kaybettim. GZT Giresunspor’a biz hakem hatalarıyla yenildik. Onda dolayı şampiyonluğumuz gitti. 2 maçımız daha var. Ama bu mantık böyle gelince benim için gitti gözüküyor. Bizim şampiyon olmamız istenmedi. Engellendi. Şimdi ben böyle konuştum önümüzdeki hafta ceza gelecek” şeklinde konuştu.

Yılport Samsunspor, yarın kendi sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak. 1'inci Lig'de Adana Demirspor 64 puanla birinci sırada, GZT Giresunspor 64 puanla ikinci sırada ve Yılport Samsunspor da yine 64 puanla üçüncü sırada yer alıyor.