Samsunspor Başkanının kızından ilginç kutlama
Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım ve arkadaşları İstanbul Boğazı’nda tekneyle şampiyonluk turu attı.
Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım ve arkadaşları İstanbul Boğazı’nda tekneyle şampiyonluk turu attı.
Zeycan Rochelle Yıldırım, TFF’nin ligleri tescil ettiği yönündeki kararının ardından özel bir kutlama organizasyonuna imza attı. Yakın arkadaşlarıyla beraber İstanbul Boğazı’na açılan Zeycan Rochelle Yıldırım, şampiyonluk sevincini şarkılar ve tezahüratlarla kutladı. Sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Zeycan Rochelle Yıldırım, “Bu daha başlangıç. Samsunspor, bir yıl sonra bu kez Süper Lig’e yükselişini kutlayacak. Yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ediyorum” dedi
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