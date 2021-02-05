Samsunspor çok rahat

Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1

DHA
05 Şubat 2021 Cuma, 21:36
Samsunspor çok rahat
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STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Suat Güz  
YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah, Kerem, Yalçın, Boli, Caner, Vukan, Djedje (Dk. 88 Guido), Burak (Dk. 69 Hamroun), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Kubilay), Yasin (Dk. 88 Ferhat), Mathias
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim (Dk. 86 Feyyaz Belen), İshak, Landel, Doğan (Dk. 46 Gabriel Torje), Onur, Serna (Dk. 58 Taha Yalçıner), Del Valle, Orhan, Gökay, Traore (Dk. 46 Mickael Pote)
GOLLER: Dk. 6 Burak Çalık, Dk. 75 Kubilay, Dk. 90+5 Mathias (Yılport Samsunspor) - Dk. 10 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Caner, Yasin (Yılport Samsunspor) - İshak Çakmak, Taha Yalçıner (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1'inci Lig’in 20'nci haftasında oynanan maçta Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.
2’nci dakikada Burak’ın kafayla indirdiği topa gelişine vuran Yasin’in şutunda kaleci topu son anda kurtardı.
6’ncı dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Burak’ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1–0. 
10’uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Orhan Ovacıklı’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
75’inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Kubilay’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 
83’üncü dakikada Hamroun’un pasıyla buluşan Mathias’ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2’nci dakikada Erkam’ın yerden pasıyla buluşan Guido’nun vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.
90+5’inci dakikada Hamroun’un yerden pasıyla buluşan Mathias’ın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.


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