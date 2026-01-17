Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski yeni takımına imzayı atıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 21:06:00
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Sebastian Szymanski'nin Rennes'le anlaşma sağladığı, kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de ara transfer döneminde son olarak Rodrigo Becao ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir isim daha takıma veda edebilir.

Yapacağı takviyelerin yanı sıra kadrosunda düşünmediği isimler için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in radarında.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Foot Mercato'da yer alan habere göre Rennes ve Szymanski, sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin de ileri seviyede olduğu ve anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının kamp kadrosu netlik kazanıken Sebastian Szymanski kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunda transfer olan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımda 134 maça çıkarken 22 gol ve 30 asist kaydetti.

26 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre alırken bu mücadelelerde 2 gol ve 2 asistle oynadı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #rennes #Sebastian Szymanski

