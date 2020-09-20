Samsunspor'da da koronavirüs

Samsunspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

AA
20 Eylül 2020 Pazar, 14:51
Samsunspor'da da koronavirüs
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarın Ümraniyespor ile oynayacakları maç öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı, futbolcunun sağlık durumun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.



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