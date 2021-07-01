Samsunspor’dan coşkulu 56’ncı yıl kutlaması
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kuruluşunun 56’ncı yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, binlerce meşale yaktı.
Samsunspor, kuruluşunun 56’ncı yılını çeşitli organizasyonlarla kutladı. İlk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar saat 20.55’te doruğa ulaştı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nden havai fişekler atıldı. Kutlamalarda yakılan binlerce meşale sahilleri aydınlatırken, taraftarlar kutlamalara tezahüratlarla eşlik etti.
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