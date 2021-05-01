Samsunspor'dan Süper Lig takibi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:12

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER : Burak Şeker (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Mehmet Akıncık (xx)

SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Veli (xxx), Yalçın (xx), Gudio Koçer x (Dk. 57 İlyas Kubilay xxx), Savicevic (xx) Dk. 73 Gökhan Alsan x), Gökhan Karadeniz (xx) (Dk.85 Coureur x), Djedje (xx) Dk. 73 Ferhat x), Yasin (xx), Mücahit (xx), Nadir (xxx), Erkam (x) (Dk. 85 Erhan Kartal x)

ANKARASPOR: Tomas Osorio (x), Ali (xx), Gökhan (x), Umar (xx) Dk. 60 Mehmet Tuğrul x), Mahmut (xx), Erdem (x), Alec Mudimu (x) Dk. 68 Levent x), Barış (x), Samed Ali (x) Dk. 78 Mete x), Bodul (xxx) (Dk. 78 Olatunbosun x), Pedersen (x)

GOLLER: Dk. 25 Nadir, Dk. 64 Veli, Dk. 74 İlyas Kubilay (Samsunspor) - Dk. 49 Bodul (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Gudio Koçer, Nadir, Savicevic, Djedje (Samsunspor), Umar, Ali (Ankaraspor)

TFF 1. Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, 33'üncü haftada sahasında karşılaştığı ve ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yendi.

13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samsunsporlu Gökhan'ın sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

25'inci dakikada Nadir'in pasında topla buluşan Samsunsporlu Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlarla buluşturan Nadir'in golü hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi.

49'uncu dakikada topla buluşan Ankarasporlu Bodul'un şutunda top ağlarla buluştu. 1-1.

64'üncü dakikada ceza sahasına gelen topa yükselen Veli'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

74'üncü dakikada Samsunsporlu İlyas Kubilay'ın uzaktan şutu ağlarla buluştu. 3-1.

Karşılaşma Samsunspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



