Sanal ofis talepleri yüzde 100 arttı

23 Şubat 2021 Salı, 10:06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye’de son 5 yılda her yıl kurulan toplam şirket sayısı yüzde 25,7 arttı. En fazla artış yüzde 59 ile Anonim, Kollektif, Komandit ve Limited şirketlerde yaşanırken şahıs şirket kurulumları yüzde 26 azaldı.

Son 10 yıla bakıldığında ise şahıs işletmelerinin yüzde 48 azaldığı, kurumsal şirket kuranların sayısının neredeyse yüzde 100 oranında arttığı görüldü. Şirket tercihlerinde meydana gelen bu değişimde esnafın yerini kurumsal şirketlerin ve genç girişimcilerin alması önemli rol oynarken çağın dinamiklerine ayak uyduran yeni nesil girişimcilerin harcamaları da yeniden şekillendi.

Pandeminin de etkisiyle e-ticarette yaşanan sıçrama, özellikle sabit ofis maliyetlerinin geride bırakılmasına yönelik bir hareketlenme başlattı. E-ticaret faaliyeti yürütenlerin imdadına ise sanal ofisler yetişti.

"SANAL OFİSLER MALİYET AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Olmadık Ofis Kurucusu A. Seçkin Canan, "Şirket tercihlerindeki değişimde, kurumlara sunulan vergi avantajları ve işletme sahiplerinin yatırımcı ve büyüme odaklı yaklaşımlarının etkili olduğunu görüyoruz. Bu noktada yeni nesil girişimcilerin ve çağı yakalayan kurumsal şirketlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dünya tamamen dijital bir ticaret anlayışına doğru hızla evrilirken, mevcut eforun çağın hızlı temposunu yakalamaya harcandığı görülüyor. Bunu yaparken atılan ilk adım ise hareket kabiliyetini kısıtlayan yüklü harcamaların geride bırakılması oluyor. Artan ofis maliyetleri ve sabit giderlere yapılan harcamaların yerini kurumsal harcalamalar alırken sanal ofis hizmetleri sunduğu maliyet avantajıyla günümüz e-ticaret ekosisteminin en büyük destekçilerinden biri olarak konumlanıyor" ifadelerini kullandı.

"KURUMLARIN SANAL OFİS TALEPLERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLEDİK"

Olmadık Ofis olarak e-ticaret alanında faaliyet gösteren girişimcilerden kurumsal şirketlere, iş dünyasındaki her ölçekteki oyuncuya çağa entegre olmaları için destek veren sanal ofis hizmeti sunduklarının altını çizen Seçkin Canan, "İstanbul Tarihi Yarımada’da yeni kuracağı şirket için resmi adrese ihtiyaç duyanlardan çalışma alanı arayan freelancerlara, hibrit çalışma modeli benimseyen şirket çalışanlarından toplantı, seminer veya eğitimleri için mekan arayan şirketlere, iş hayatının tüm oyuncuları için çağın gereklerine uygun çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda adres gösterilmesi durumunda sanal ofis olarak kullanılabilen girişimimizde personel istihdamı, altyapı yatırımı, güvenlik, temizlik, mutfak, sekretarya, aylık faturalar çağrı ve kargo yönetimi gibi rutin ofis sorumluluklarını devralıyoruz. Olmadık Ofis olarak pandemi sürecinde e-ticaret alanında faaliyet gösteren girişim ve kurumların sanal ofis taleplerinde ise yüzde 100’lük bir artış gözlemledik. Bu oranın önümüzdeki süreçte hızla kendini katlamasını bekliyor, daha fazla yapının gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



