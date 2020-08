Sanat, siyaset, akademi, hukuk ve sivil toplumun önde gelen isimlerine ‘Nasıl bir müjde sizi mutlu ederdi’ diye sorduk

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

İSTİFA EDİYORUM

SEYİT TORUN CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde istifasıysa, bizi bir tek istifası memnun eder. İstifası dışında bizi hiçbir şey memnun etmez. Çünkü bugüne kadar müjde olarak çok paket açıkladı ama her müjdesi bize bedel olarak geri döndü ya da içi boş çıktı. Kendisi gündemi değiştirebilmek adına her şeyi yapıyor ve deniyor. Açıkçası ben çok büyük bir şey beklemiyorum. Herkes petrol, doğalgaz değerlendirmesi yapıyor. Müjdeyi ‘Cuma günü söyleyeceğim’ diyeceğine o gün ‘bu müjde’ deyip halka açıklasaydı. ‘Türkiye’nin şu sorununa çözüm olacak’ diyerek açıklasaydı. Pazarlamacı gibi, televizyon reklamı gibi müjde açıklıyor. Devlet yönetmek ciddi bir iş. Varsa açıklayacağı bir şey o an millete açıklamalı. Tabii bu açıklayacağı şeyin ülkeye, millete fayda sağlayacağına inanırsak, bu bizi mutlu eder. Yeter ki bir sorunun çözümüne katkıda bulunulsun.

AŞI BULUNDU

AYTUN ÇIRAY İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ

Hem Türk milletini hem de insanlığı sevindirecek gerçek müjde, Kovid-19 aşısını bulmaktır. İkinci müjde Türkiye’de işsizlik yüzde 25’lerde. Kovid-19 sürecinde işsizlere ayda en az bin 500 TL nakit para yardımı yapmaktır. Üçüncü müjde ise asgari ücretin iki misline çıkarılmasıdır. Bunun dışında verilecek müjdeler alışılmış, tekrarlanacak şeyler olacaktır. Türkiye’de bir yangın var, bu yangına su sıkılması lazım. Sonra bu yangının nasıl çıktığını düşüneceğiz. Her seçim öncesi biz bunları duyduk. Sayın Cumhurbaşkanı müjdeyi açıklamadan önce Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yüzde 2 artışa geçti, enerji şirketleri beklenen ortalamaların çok üzerinde keskin bir şekilde yükselmeye başladı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın etrafındakiler borsa oyuncularına bu bilgiyi sızdırmışsa bu resmen 'insider trading' yani henüz kamuya açıklanmamış bilgileri içeriden alarak birilerine menfaat sağlamak amacıyla vermektir ve ağır suçtur. Milletimiz ‘acaba müjde ne’ diye düşünürken borsa oyuncuları milyonlarca doları cebine koydu bile.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

ÖMER FARUK YAZICI SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Algılarla oynayarak, “yerli ve milli uçağımız şu tarihte göklerde”, “kendi savaş uçağımızı yapıyoruz”, “bor bulduk, dışa bağlımlığımız kalmadı” gibi manşetlere bu milletin artık karnı tok. Bu milletin müjde olarak göreceği şeyler, her bir insanın mağduriyetlerinin giderilmesi, hak ve adaletin tam anlamıyla tesis edilmesi, kutuplaşmaya ve torpille iş düzenine son vermektir, her ailenin geçimini sağlayacak maddi güce kavuşmasıdır. 17 senedir doğalgaz bulma girişimlerini her seferinde ayrı ayrı bakanlar açıklamıştı. Umarız bu son olur ve artık enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulur kendi kendimize yetebiliriz. Milletimizin beklentileri adil ve ekonomisi güçlü bir Türkiye’dir.

ŞEFFAF TÜRKİYE

SELÇUK ÖZDAĞ GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Daha çok demokrasi, daha çok insan hakkı, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı olacak, derse bu müjdedir. Yoksa petrol bulmak müjde değildir. Arap dünyası da zengin. Mesele özgürlüklerle birlikte zengin olmaktır, adaletle birlikte zengin olmaktır. Ayrıca 19 yıldır iktidar olan biri Türkiye'yi müjdelerle yönetecekse vay halimize... Ülke müjdelerle değil, ilkelerle yönetilir. Müjde, şeffaf Türkiye'yi inşa etmektir.

GÖREVİ BIRAKIYORUM

ÖNDER İŞLEYEN SOL PARTİ BAŞKANLAR KURULU ÜYESİ

Erdoğan’ın verebileceği tek müjde istifa ettiğini, görevi bıraktığını açıklaması olur. Başka verebileceği bir müjde yok. Sağlık sistemi çökmüş durumda, insanlar övündükleri o büyük hastane kuyruklarında perişan oluyor. Parası olan test yaptırabiliyor, tedavi olabiliyor. Çalışma yaşındaki her 100 kişiden 59’u işsiz. Genç işsizlik yüzde 50’yi aşmış durumda. Dolardaki artışı bile müjde olarak sunacak kadar halkın gerçekliğinden kopmuş bir iktidar şimdi böyle günü kurtarma, makyaj yapma derdinde.

İSTİFA EDİYORUM

ERKAN BAŞ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSi GENEL BAŞKANI

Memlekete faydalı bir şey yapmak istiyor, bir müjde vermek istiyorsa istifa etmelidir. Türkiye’nin en büyük sorunu çözülmüş olur.

YARI BAŞKANLIK

PROF. DR. ERSİN KALAYCIOĞLU SABANCI ÜNIVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmıyor. Bunu yürütmemiz imkânsız. Yarı başkanlığa dönüyoruz, derse müjde olur. 2017 referandum öncesi noktaya dönmek müjdedir.

KIDEM TAZMİNATI

ARZU ÇERKEZOĞLU DİSK GENEL BAŞKANI

Pandemi sürecinde Türkiye'nin kaynaklarını mega projelere, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını teşvik adı altında işverenlere değil 17 milyon işsize harcamaya, kıdem tazminatı sistemine dokunmamaya, başta barajlar olmak üzere sendikal örgütlenme önündeki tüm engelleri kaldırmaya, asgari ücretten vergi almamaya karar verdik.

PARLAMENTER DEMOKRASİ

PROF. DR. HAKKI UYAR TARİHÇİ

Parlamenter demokrasiye dönüş yapıyoruz, açıklaması benim için müjde olur.

ÜLKEYE FAYDA OLSUN

ERGÜN ATALAY TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI

Ülke yararına milletin olan her şey kabulümüz...

EĞİTİMDE EŞİTLİK

FERAY AYTEKİN DOĞAN EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI

Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi, uzaktan eğitimde yaşanılan eşitsizliklerin giderilmesi, her öğrencimizin kamusal eğitim hakkı, öğrencilerimizin eğitim ve bilim emekçilerinin, halkın sağlık hakkı için yapılması gereken yeterli bütçenin ayrılması, ek bütçe, öğretmen, ek personel ataması açıklaması bizim için müjde olur.

TAHLİYE ETTİK

ZÜLFÜ LİVANELİ YAZAR-SANATÇI

Benim için en büyük müjde, siyasi tutukluların tahliye edilmesi, tecavüzcü ve katillerin ise ömür boyu hapse kapatılmaları olur.

KANAL İPTAL

AHMET MÜMTAZ TAYLAN SANATÇI

Bilim insanları ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle Kanal İstanbul projesini iptal ediyoruz. Proje için öngörülen 75 milyar TL ülkenin 20 yıl içinde yüzde yüz temiz enerjiye kavuşturulması için kullanacağız. Hedefimiz sıfır karbon ayak izine sahip bir Türkiye. Hayırlı olsun, derse müjde olur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

CANAN GÜLLÜ TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

“İstanbul Sözleşmesi’ne son noktayı koyuyoruz. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirmesine izin vermeyeceğiz. Sözleşmenin tüm maddelerinin uygulanması için bakanlıklara talimat verdim” denirse benim için müjde olur.

RANT BİTECEK

İREM ÇİÇEK AVUKAT

Siyasetin bundan sonra yargıdan elini çekeceğini, özgürlüklerin, barışın, eşitliğin, adaletin gerçekten uygulanması için yapılan bütün haksızlıklara son verileceğini, rantın son bulacağını, liyakat ilkesinin uygulanacağını açıklaması ve hayata geçmesi için yapılan yanlışları düzeltip, geleceği doğru inşa ederse sürpriz olur...

BAĞIMSIZ YARGI

MEHMET DURAKOĞLU İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adalet geleceğini, yargının bağımsız olacağını ve artık yargının üzerindeki yürütme gölgesinin kalkacağını açıklarsa benim için müjde olur.

BAĞIMSIZ HSK

ERİNÇ SAĞKAN ANKARA BAROSU BAŞKANI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının bağımsız bir hale getirilerek, yargının bağımsız ve tarafsız hale getirileceğini açıklaması bizim için gerçekten müjde olur.